Protagonista e gol fenomenal: Imprensa holandesa se derrete por Depay

Memphis Depay comandou a vitória do Corinthians sobre o Bahia e impressionou a imprensa holandesa, especialmente pelo golaço de falta que definiu o 3 a 0 na Neo Química Arena. O atacante chegou a seis gols no Brasileirão e deixou o Alvinegro muito próximo de carimbar o passaporte para a Copa Libertadores de 2025.

O que aconteceu

Depay foi apontado como "protagonista" do Corinthians. A imprensa holandesa destacou a melhora do time de Ramón Díaz desde a chegada do camisa 94. O clube paulista brigava contra o rebaixamento e agora está na parte de cima da tabela e próximo de uma vaga na Libertadores.