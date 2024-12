Corinthians bate Bahia com show da dupla YuPay e fica perto da Libertadores

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Joisel Amaral/AGIF

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo e ampliou o placar com o brilho de sua estrela holandesa. A equipe paulista não sofreu com a pressão do Bahia, assim como foi no primeiro tempo, criou chances, mas só ampliou o placar com um golaço de falta de Memphis Depay.

O clima esquentou após o terceiro gol corintiano. Em vantagem, o Timão administrou a posse de bola, envolveu o Bahia, e a equipe visitante se irritou. Uma falta cometida por Acevedo em Matheus Bidu gerou confusão generalizada, que só terminou com o volante amarelado, assim como Luciano Rodríguez e Gustavo Henrique. Com a bola rolando, os visitantes sentiram o golpe e não conseguiram mais responder.

Lances importantes e gols

Memphis abre o placar para o Corinthians: 1 x 0. Carrillo antecipou passe de Luciano Juba e encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 dominou e serviu Memphis na área. O camisa 94 invadiu pela direita e chutou cruzado. A bola desviou em Kanu e encobriu Marcos Felipe.