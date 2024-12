Time forte faz torcida do Corinthians sonhar; cartolas provocam pesadelos

A atuação diante do tricolor baiano veio com elementos que aumentam a confiança da Fiel no elenco atual. O time mostrou entrosamento, variação de jogadas, criatividade na armação, velocidade nos contra-ataques e um sistema defensivo seguro.

A maneira como o Corinthians chega à última rodada do Brasileirão enche o corintiano de esperança para 2025.

O time tem atletas que desequilibram, como Memphis, Yuri Alberto e Garro. Se não perder nenhum de seus principais jogadores, o Corinthians precisará apenas de alguns ajustes no elenco. A base está montada.

O desafio maior está fora de campo. O presidente Augusto Melo enfrenta dois pedidos de impeachment. As consequências do conflito político instalado no Parque São Jorge são imprevisíveis.

Sem paz, o Alvinegro precisa lidar com uma crescente dívida. A falta de dinheiro deixa dúvidas sobre a capacidade que a diretoria terá para manter os melhores jogadores e para reforçar a equipe.

A situação tensa nos bastidores contrasta com a tranquilidade encontrada em campo.