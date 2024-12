Memphis exalta Yuri e quer camisa 9 no Corinthians: 'Não pode sair'

Com a conquista dos três pontos sobre o Bahia, o Corinthians atingiu sua oitava vitória seguida no Brasileirão. Memphis abriu o placar para, ainda no primeiro tempo, Yuri ampliar. Na segunda etapa, o holandês marcou um golaço de falta e encerrou a vitória do alvinegro. O Corinthians está na 7ª posição do torneio, e pode garantir vaga na Copa Libertadores em caso de derrota do Cruzeiro sobre o Palmeiras.