Corinthians frustra planos do Ceará e sinaliza volta de zagueiro emprestado

Emprestado ao Ceará até o final desta temporada, o zagueiro João Pedro Tchoca deve retornar ao Corinthians no início de 2025.

O Timão sinalizou nos últimos dias que tem o interesse em contar com o jovem em seu elenco novamente para a próxima temporada, após Tchoca se destacar pelo Vozão na Série B.

A ideia do Ceará seria permanecer com o zagueiro, mas esbarra nos planos do alvinegro para o jogador. O contrato de empréstimo não previa opção de compra ao final do vínculo