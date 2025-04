Santos: Decisões não convencem direção, mas evolução dá tempo a Caixinha

O Peixe apresentou boa postura após o intervalo, mesmo saindo atrás. Além de não sentir o gol, a equipe de Caixinha conseguiu impor o ritmo da partida e passou a dominar as principais jogadas.

A direção optou pela manutenção de Caixinha, mas ainda não está completamente satisfeita com o trabalho. A insistência do português com alguns nomes ainda é um ponto debatido internamente.

Para a alta cúpula, Caixinha errou ao repetir o time contra o Vasco. Segundo apurou o UOL, ao ver a escalação a diretoria já entendia que o time enfrentaria problemas, mas o resultado em campo falou mais alto no momento.

A ideia é dar tempo e, com a volta de Neymar contra o Fluminense, voltar a passar um pente fino no trabalho do comandante.