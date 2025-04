Minotouro e TadalaFellas trocam farpas em encarada para o Fight Music Show

Veterano do MMA com participações no UFC e no Pride, Rogério "Minotouro" tem duelo marcado nos ringues de boxe contra o influencer Fábio Tadala, o TadalaFellas, na sexta edição do "Fight Music Show". Desde que a disputa foi anunciada, a troca de farpas públicas entre eles se tornou uma constante, tanto que o clima de rivalidade atingiu novo ápice na última sexta-feira (4), durante a primeira encarada feita para promover o evento. O destaque, porém, foi o comportamento do youtuber, que não pareceu intimidado pelo currículo do lutador e garantiu que vai surpreender a todos no dia do evento.

Com 1,3 milhão de seguidores no Instagram, o influenciador fitness e fisiculturista é conhecido por seus vídeos sobre musculação e treinos. Além disso, ele também participa de desafios radicais e se aventura no 'parkour'. Agora, quer mostrar que pode entrar no mundo da luta e vem há meses provocando o adversário - comportamento que se repetiu na entrevista coletiva.

"Eu não preciso achar nada, não preciso falar muito, afinal, o dia está aí para poder mostrar. Quem vai fazer algo não fala, não ameaça, quem vai fazer só vai e faz (...). Não preciso falar muito, me gabar, me vangloriar, porque no dia eu garanto que vou surpreender a ele e a todos que estiverem lá assistindo aquela luta", disse Fábio Tadala.