Ele foi da arma pifada à medalha inédita, e hoje busca novos patrocínios

Alexandre Galgani se preparou, apertou o gatilho e.. nada. Era a estreia dele em competições de tiro paralímpico. A adversidade foi superada e ele pôde competir, "mas fui mal", conta ele. Passados 11 anos após aquele episódio, subiu ao pódio em Paris-2024 para receber a prata na carabina de ar R5 deitado 10m SH2 misto, a primeira medalha no tiro paralímpico do Brasil.

A minha estreia foi no Sul-Americano no final de 2013. Eu comprei uma arma bem antiga por questões financeiras. Nos 15 minutos de ensaio, ela funcionou. Na hora do start, pifou (risos). Um rapaz de um estande falou: 'fica tranquilo que vou consertar'. Ele trouxe de volta e terminei a prova, mas fui mal. Em seguida precisava comprar uma arma nova Alexandre Galgani

A arma nova veio com o auxílio de Ana Lúcia Galgani, irmã do pai dele. "Minha tia tinha sido demitida, pegou todo o fundo de garantia e me emprestou. Comprei uma arma usada ainda, mas mais nova, e paguei a ela parcelado. Com essa arma, treinei bastante. No começo de 2014, na primeira competição, consegui bater o recorde brasileiro e entrei pra seleção"