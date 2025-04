Por que Filipe Luís não adianta De La Cruz quando Arrasca fica fora no Fla

Quando mencionou jogadores aceleradores e verticais para substituir Arrascaeta, Filipe Luís se refere aos que tem usado recentemente: Luiz Araújo, Michael, Plata e até a entrada de um atacante mais de área — ontem, foi Bruno Henrique, saindo do banco.

Bruno Henrique abraça Arrascaeta após o Flamengo ganhar do Vitória no Brasileirão 2025 Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Como lidar com Arrascaeta?

O Flamengo está preocupado com o controle de carga de jogos sobre Arrascaeta.

Ele fez uma cirurgia no joelho no fim do ano passado e começou a temporada sob cautela. Entrou em alguns jogos, foi preservado em outros. Mas faz parte do desenho ideal de time que Filipe Luís tem.

A ida para a seleção uruguaia na primeira data Fifa do ano, na visão do Flamengo, gerou um choque com uma metodologia de treino diferente. Aí, veio a lesão no adutor da coxa direita do meia.