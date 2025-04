Pênalti para o Palmeiras e expulsões: ex-árbitros opinam sobre polêmicas

Não vejo pênalti de jeito nenhum. Para mim, se houve um choque, foi muito leve, muito mais provocado pelo Veiga, porque já vinha correndo, não tinha como parar, mas não dá para marcar pênalti desses de jeito nenhum. Alfredo Loebeling

Uma jogada normal, sem falta do atleta do Sport. Não aconteceu o pênalti. Pênalti marcado erroneamente, sem que houvesse correção do VAR, que não sei qual a finalidade da intervenção dos mesmos. São 15 árbitros dirigindo uma partida e sempre errando, uma hora para uma equipe e outra para outra. Ulisses Tavares

Decisão acertada do árbitro. Matheus, do Sport, cometeu falta em Veiga. Atingiu por trás a perna esquerda dentro da área. Emídio Marques

O pênalti não aconteceu. O jogador do Sport foi na bola e tocou nela antes de o pé dele tocar no pé do Veiga. João Paulo Araújo

Possível expulsão de Lyanco

O zagueiro do Atlético-MG poderia ter sido expulso antes no empate por 0 a 0 com o São Paulo. Lyanco já tinha amarelo por um empurrão em Ferreirinha e atingiu Ferraresi em outro lance — o árbitro Ramon Abatti Abel não puniu o jogador com o segundo cartão. O momento gerou revolta do técnico Luis Zubeldía, que reclamou, invadiu o gramado e foi expulso.