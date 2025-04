Bahia detalha relação com Orlando Ribeiro, vê evolução individual e traça metas no sub-20 do Corinthians

Com pouco tempo de casa, Orlando Ribeiro se viu com a tarefa de treinar o Corinthians para a disputa da Copinha, competição da qual o Timãozinho é o maior campeão. Apesar do vice, o treinador não decepcionou, já que tinha um grupo muito jovem em mãos. Na visão de Bahia, o técnico tem um estilo de jogo que combina muito com o seu e "conseguiu fazer o time jogar".

"O Orlando é um treinador excepcional. Gosto bastante do estilo de jogo dele. É um cara que tem bastante conceitos, que gosta de um jogo mais apoiado, de posse de bola, em que você precisa atacar para não ser atacado, mais organizado. Ele gosta muito de jogadores técnicos, que pensam o jogo, que pensam em todos os momentos do jogo e têm inteligência. Esse estilo de jogo combinou muito comigo. Acho que nesse pouco tempo que ele teve, ele conseguiu passar as coisas para nós, conseguiu fazer o time jogar e ter conceito de jogo, e mesmo sendo um time novo, chegamos na final da Copinha. Acho que o trabalho dele é bem valorizado na base e ele vai ser um ótimo nome para o sub-20 do Corinthians", explicou.

Embora tenha chegado ao Corinthians há somente sete meses, Orlando Ribeiro já está fazendo a diferença no futebol de Bahia. O volante entende que tem evoluído bastante desde a contratação da nova comissão técnica e até mencionou a importância da diretoria no processo de crescimento.

"Sim, tanto com a chegada dele quanto com a da comissão dele, preparador físico, auxiliar, e até da diretoria também. Foi logo antes da Copinha que eu renovei meu contrato, e uma das principais pautas quando eu renovei era que, se eu fizesse uma boa campanha na Copinha, eu iria ter oportunidades no profissional. E foi isso que aconteceu. Mesmo tendo bastante volantes, estou esperando meu momento e aproveitando a oportunidade de jogar no sub-20 também para mostrar o quanto eu amadureci em tão pouco tempo com o Orlando. Ele chegou e agregou no meu futebol, no amadurecimento. Joguei uma Copinha como reserva e outra como titular, cheguei nas duas finais e isso ajudou bastante na minha maturidade. O que fez mais efeito foi a minha ida para o profissional e estar descendo para jogar. Eu me sinto mais pronto, mais preparado, mais intenso, melhor fisicamente. É só daí para melhor", avaliou o atleta.

Brasileiro sub-20, clássicos e metas traçadas

A base do Corinthians iniciou a temporada com o vice-campeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na grande decisão, o Timãozinho foi superado pelo São Paulo por 3 a 2. Apesar disso, a campanha da equipe, que levou um elenco mais novo do que o usual, tem de ser valorizada.