F1 se aproxima de voltar a ter motor V10, só precisa definir quando e como

Max Verstappen teve uma classificação e corrida irretocáveis para conseguir bater as McLaren e vencer o GP do Japão, enquanto nos bastidores a movimentação é sobre algo que, há poucas semanas, parecia só uma vontade política sem muita base real: enquanto os pilotos estiverem se preparando para o GP do Bahrein, na sexta-feira (11) de treinos livres, uma reunião muito importante vai apresentar aos fornecedores de motores, com a participação dos chefes de equipe também, o caminho para o próximo regulamento da Fórmula 1. E a palavra de ordem que vem da FIA, com o apoio dos detentores dos direitos comerciais da categoria, a Liberty Media.

A história teria começado com uma sugestão de Bernie Ecclestone, ex-dono da categoria, com o apoio inicialmente da Red Bull, que está fazendo seus próprios motores a partir daquele que vai estrear ano que vem, um V6 turbo híbrido com motor a combustão movido a combustível 100% vindo de fontes renováveis. Não é uma tecnologia fácil de ser desenvolvida, até pelo nível de potência que tem de vir das baterias, então a via do V10 visaria uma simplificação do motor da Fórmula 1.

O que tinha surgido como uma das possibilidades ganhou tons mais definitivos durante o final de semana de GP da China. A justificativa é de que o motor que vai estrear em 2026 - e não há motivos para acreditar que isso não vá acontecer, até porque todos já fizeram um investimento gigantesco para tal - é complicado demais, limitando o número de fornecedores potencialmente interessados na F1. E a categoria poderia pagar um preço caro por isso em um cenário de recessão mundial, lembrando que o esporte foi atingido em cheio na crise de 2008, depois de um período de vacas gordas, como é o atual.