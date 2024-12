Com De Bruyne, City bate Forest e volta a vencer após quase 40 dias

Gols e destaques

1 x 0: Bernardo Silva começou a espantar a zica do City logo aos 8 minutos de partida. O português aproveitou uma cabeçada de De Bruyne e, quase embaixo do gol, apenas empurrou a bola para o fundo das redes do goleiro Sels.

Baita defesa! Aos 17 minutos do 1º tempo, Stefan Ortega justificou o fato de ter tomado a titularidade do brasileiro Ederson na meta do City. O meia Gibbs-White chutou forte da entrada da área, e o goleiro alemão praticou uma ótima defesa com o braço direito evitando o empate do Nottingham Forest.

2 x 0: Doku pegou a bola na ponta esquerda, chamou a marcação de Yates e driblou para o meio da área. O belga ameaçou chutar mas rolou para o compatriota De Bruyne, que bateu no canto do goleiro fazendo 2 a 0 para o City aos 31 minutos do 1º tempo.

Vibra o comandante. Pep Guardiola chama a torcida do City para comemorar, cantar e empurrar o time após fazer a equipe anotar o segundo gol na partida.

3 x 0: Doku anotou o terceiro gol do City aos 12 minutos do 2º tempo. O ponta belga recebeu um passe de Haaland e driblou Milenkovic, trazendo para dentro e batendo colocado no canto esquerdo de Sels.