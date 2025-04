PSG x Aston Villa Palpite: Onde Assistir e Estatísticas - Champions League

O time francês não contará com o zagueiro Marquinhos, suspenso, com dúvidas sobre o meia-atacante Lee Kang-in, que se recupera de uma lesão no tornozelo. Apesar dos desfalques, o elenco é repleto de estrelas e cheio de confiança após a campanha invicta na Ligue 1.

O técnico Unai Emery terá quase todo o elenco à disposição, com exceção do meio-campista Barkley, lesionado. O ponta Bailey sofreu uma pancada no último jogo e será reavaliado. Rashford e companhia buscam surpreender no Parc des Princes.

🎯 Palpite 1. 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5 — 2.25 na Novibet (risco médio)

O PSG tem tradição de começar jogos pressionando, enquanto o Aston Villa mostrou eficiência no ataque durante a competição.

A aposta em um primeiro tempo movimentado é uma boa opção.