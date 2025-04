Briga não apaga sonho do empreendedorismo antissistema que irmãos criaram

Acompanhei de perto a história da Lab Fantasma — do no início com sua a noite fixa no Studio SP, ao auge no Theatro Municipal, quando realizamos juntos, na minha gestão como Secretário de Cultura, o aclamado show Amarelo — e sei que, infelizmente, casos de sucesso como esse são raros na cultura brasileira.

Empreendedores criativos que se levantam de forma independente, em meio a um sistema dominado por grandes conglomerados empresariais e conseguem furar os monopólios e criar seus próprios caminhos de sucesso geralmente não se sustentam por muito tempo ou são incorporados ao sistema ao qual se antagonizavam antes.

Isso se repete em maior ou menor escala não apenas na música como na moda, nas artes plásticas, no audiovisual e outras áreas da nossa cultura.

Do ponto de vista da estruturação do negócio, a verdade é que o Brasil não oferece apoio para que o empreendedorismo criativo se desenvolva, seja ele focado na contracultura ou não. Nada de valorização ou estratégica para que projetos dessa natureza possam atingir seus potenciais de prosperidade.

A ausência de uma politica nacional de crédito para a economia criativa restringe empreendedores à busca de parcerias com a iniciativa privada e concessões pontuais ao próprio sistema vigente. Quando as parcerias privadas acontecem e os espaços no sistema pipocam, ótimo. Quando rareiam, geralmente os problemas começam a acontecer.