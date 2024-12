São Paulo: Quem são os destaques do sub-20 que podem subir em 2025

Lucas Ferreira

Autor do gol do título do torneio e destaque da equipe na reta final do ano, Ferreira também deve disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr e ser inserido aos poucos no elenco profissional. Em sua posição, o time de Zubeldía já tem dois garotos 'na fila' por minutos: William Gomes e Henrique Carmo. A tendência é que Ferreira suba para treinos, mas sua permanência no elenco de cima vai depender do seu desempenho.

Igor Felisberto

O jovem que chegou a subir ao profissional no início deste ano é tratado como futuro titular da lateral-direita no São Paulo, mas o clube busca um reforço para a posição e sua subida ao time de cima vai depender do mercado de transferências do Tricolor. Atualmente, o clube conta com Igor Vinícius, Rafinha e Moreira para a posição.