O que está acontecendo com a F1 para até Suzuka virar pista chata?

Esse GP do Japão vai ficar marcado pela volta de classificação do Max Verstappen, que o colocou na posição de fazer algo que parecia ser impossível, dada a superioridade demonstrada pela McLaren nos treinos livres: vencer a terceira prova do ano, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, sem muitas armas para lutar em um dia de baixa degradação de pneus e pouca variação de estratégia.

Mas por que isso aconteceu e como evitar um repeteco no futuro? Esse é um dos temas do Ju Responde da terceira etapa do campeonato, em que eu abordo também um resumo das lições aprendidas por Gabriel Bortoleto neste fim de semana e a reação da equipe a sua atuação, os motivos que fazem de Max Verstappen um piloto capaz de fazer o que ele conseguiu em Suzuka, a estratégia da McLaren, a estreia de Tsunoda na Red Bull e o que dá para esperar da Ferrari após um fim de semana apagado.