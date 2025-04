Muricy revela papo com Zubeldía após expulsão: 'O jeito dele é difícil'

Muricy Ramalho, coordenador do São Paulo, teve uma conversa particular com Luis Zubeldía após a expulsão do treinador no empate sem gols com o Atlético-MG, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

"Fui na sala dele visitá-lo. Ele ficou muito nervoso [contra o Atlético-MG], deu um chute no banco, machucou o pé. É difícil o gênio que ele tem, ele vive o jogo, não aceita essas arbitragens. É difícil. Eu falo para ele que se ele não mudar, os árbitros já entram em campo já sabendo quem é quem. O árbitro já entra em campo olhando o banco. O jeito dele é difícil. Falei bastante com ele e conversamos várias outras coisas, sobre o jogo", revelou Muricy Ramalho no Galvão e Amigos, da Band.

Zubeldía acabou sendo expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel por reclamação em um lance em que o zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, que já tinha um cartão amarelo, atingiu Ferraresi. O comandante inicialmente foi advertido com um cartão amarelo. Porém, ao continuar se queixando da decisão do árbitro, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.