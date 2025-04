Super Mundial: Fifa anuncia que árbitros vão usar câmeras corporais

O Super Mundial também contará com normas para "reduzir a perda de tempo por parte dos goleiros". A entidade, porém, não especificou quais serão as medidas para agilizar a reposição de bola pelos arqueiros.

O diretor de arbitragem da Fifa quer uma arbitragem "despercebida" no Super Mundial: "O público deve ver o futebol e os gols, não a arbitragem. Sempre digo que o árbitro é como um ator que não deve ser notado durante o jogo. Você nem sabe o que um bom árbitro fez ou quem ele é, mas eles precisam estar preparados para agir quando necessário", afirmou Massimo Busacca.

A entidade realizou seminários com árbitros das federações que têm representantes no Super Mundial. O encontro com os profissionais da Conmebol aconteceu em Buenos Aires (ARG), no fim de fevereiro.