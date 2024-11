City abre 3 a 0, mas leva empate do Feyenoord com duas falhas de Ederson

O jogo parecia resolvido no começo do segundo tempo, mas teve emoção até o fim e empate heroico. O City voltou em ritmo forte e tratou de marcar dois gols em três minutos para abrir 3 a 0 e jogar mais tranquilo. Com os mandantes mais lentos, o Feyenoord aproveitou e se mostrou ligado no jogo. A equipe holandesa fez valer erros de Gvardiol e Ederson para deixar tudo igual.

Lances importantes e gols

Na trave! Akanji recebeu pela direita e alçou na área. Haaland ganhou da defesa pelo alto e tocou de cabeça no cantinho direito de Wellenreuther. A bola beijou a trave, tocou no goleiro e saiu.

Wellenreuther salva. Foden girou para cima da marcação de Hancko e bateu no canto esquerdo baixo de Wellenreuther. O goleiro mostrou tempo de reação e espalmou.

Haaland coloca o City na frente: 1 x 0. O camisa 9 disputou sobra de bola na área e foi atingido por Timber. Ele mesmo foi para a cobrança do pênalti, deslocou Wellenreuther e mando no canto esquerdo do goleiro.

Gündogan amplia o placar: 2 x 0. O City teve escanteio, e a bola foi alçada na área. Após rebatida da defesa, Gündogan pegou de primeira e contou com desvio de Hancko para vencer Wellenreuther.