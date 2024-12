Advogado da Mancha Verde é preso por emboscada; presidente segue foragido

"(Sampaio e Mattos) Continuam aqui em São Paulo, continuam em contato com a gente e vão se entregar quando a gente achar que existe necessidade", disse o advogado Gilberto Quintanilha à Agência Estado. Questionado sobre quando haverá necessidade para que eles se entreguem à Polícia, o representante declarou que o critério é "saber qual que é a acusação". A prisão temporária de ambos foi decretada em 30 de outubro.

A operação contou com a participação de 52 policiais em 26 viaturas, que atuaram nas cidades de São Paulo, Santo André, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Bragança Paulista. Com os presos, foram apreendidos 17 celulares, dois notebooks, cabos de madeira, rojões, documentos, e uniformes da torcida organizada.

Com as novas prisões realizadas, o número de palmeirenses detidos pela emboscada sobe para 12. Os dois presos anteriores foram identificados e localizados durante o mês de novembro, com um intervalo de quase quatro semanas entre as prisões.

A investigação inicial da Polícia mapeou que cerca de 150 palmeirenses atuaram na emboscada. As autoridades chegaram aos nomes dos mandados após identificação por imagens de câmeras de monitoramento e também por meio de materiais apreendidos nas operações. O trabalho policial começou com agentes da Drade (Delegacia de Repressão Aos Delitos de Intolerância Esportiva) antes de o caso ser transferido para o DHPP.