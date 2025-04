América de Cali x Corinthians: Palpites, Onde Assistir e Escalações | Sul-Americana

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Análise do Confronto entre América de Cali e Corinthians

O América de Cali chega para este confronto após uma derrota por 3 a 0 para o Once Caldas, no Campeonato Colombiano. Anteriormente, a equipe havia vencido o Racing-URU por 3 a 1 na estreia da Copa Sul-Americana, numa sequência de quatro vitórias consecutivas.

O Corinthians, por sua vez, vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, na primeira rodada da Sul-Americana, o Timão foi derrotado em casa pelo Huracán-ARG por 2 a 1. Com isso, a pressão em cima do Corinthians é grande por uma vitória, já que não somar pontos na Colômbia pode deixar a equipe numa situação muito complicada na Sul-Americana.

Justificativa dos palpites: América de Cali x Corinthians

🎯 Escanteios asiáticos no 1º tempo: Menos de 4.5

O Corinthians tem uma equipe melhor do que o América de Cali, mas o fator casa joga a favor dos colombianos. Com isso, acreditamos em uma primeira etapa mais estudada, com menos chances de gol e, consequentemente, menor quantidade de escanteios.