Árbitros vão usar câmeras corporais para 'nova experiência' do torcedor no Mundial de Clubes

"Também serve para o treinamento de árbitros, pois poder ver o que o árbitro vê é importante nas análises pós-jogo, para avaliar como uma decisão foi tomada. É uma combinação de inovação para as transmissões e aperfeiçoamento técnico", afirmou o ex-árbitro italiano.

O novo Mundial de Clubes, que reunirá 32 times ao longo de um mês no meio do ano, é considerado pela Fifa como um "marco" do futebol mundial. E a visibilidade que o torneio atrairá já preocupa os responsáveis pela arbitragem em nível global.

"Será uma competição muito, muito interessante. É a primeira vez que os melhores clubes do mundo, de cada canto do planeta, estarão reunidos", disse Collina. "Por isso, digo que é uma responsabilidade extra para nós, para a arbitragem, porque queremos que nossos árbitros estejam prontos nas melhores condições quando o torneio começar. Sabemos que um alto nível de arbitragem é essencial para o sucesso da competição."

Collina avisou que vem acompanhando as performances dos principais árbitros do mundo, pensando na futura convocação para o Mundial. "Em toda nova competição, os árbitros escolhidos terão o privilégio de fazer parte disso pela primeira vez. Tenho certeza de que todos ficarão muito felizes com a convocação. A Fifa monitora constantemente o desempenho dos árbitros em suas ligas domésticas e competições internacionais. Acompanhamos seu condicionamento físico e saúde."