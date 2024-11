Guardiola se arranha após tropeço do City na Champions: 'Quero me machucar'

Pep Guardiola apareceu com o nariz e testa arranhados após o empate do Manchester City por 3 a 3 com o Feyenoord pela Liga dos Campeões da UEFA.

O que aconteceu

O técnico da equipe inglesa apareceu com um corte no nariz após a partida. "Desculpe perguntar, mas aparentemente você tem um corte no rosto", indagou um jornalista no final da coletiva de imprensa.

"Com meu dedo, com minha unha", se explicou Guardiola, fazendo o gesto de como se arranhou. "Eu quero me machucar", disse o técnico em tom de brincadeira antes de se levantar e encerrar a coletiva.