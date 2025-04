Quartas da Champions podem bagunçar briga por melhor do mundo

A Liga dos Campeões está na reta final e pode ser a responsável por apontar o favorito ao título de melhor do mundo na temporada. Os jogos de ida das quartas da Champions começam hoje.

O que aconteceu

Raphinha, Mbappé e Salah estão entre os principais cotados ao prêmio, e apenas um não está nas quartas da Champions. O Liverpool de Mohamed Salah foi eliminado nos pênaltis pelo PSG. A boa campanha do Campeonato Inglês, porém, mantém o egípcio na briga.

O brasileiro e o francês disputam os mesmos títulos, mas o atacante do Barcelona leva vantagem. Raphinha é o artilheiro da Champions com 11 gols — quatro a mais que Mbappé, que divide com Vinicius Jr o posto de maior goleador do Real Madrid na competição.