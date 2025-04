Neymar acompanha Kings League um dia após deixar jogo do Santos antes do início

Neymar acompanhou a vitória da equipe Furia na Kings League na segunda-feira, diante do Nyvelados, pela terceira rodada do torneio de futebol de sete. Esta é a segunda ida do jogador à Guarulhos, em São Paulo, para prestigiar a equipe da qual é presidente. A ida ao duelo nesta semana, no entanto, ocorre após o camisa 10 ter deixado a Vila Belmiro antes do início de Santos x Bahia, para acompanhar a partida de sua mansão, na Baixada Santista.

O atacante chegou à arena de Guarulhos cerca de três horas antes do início da partida. Ao lado do "parça" Cris Guedes, Neymar viu a vitória por 5 a 0 da Furia. Assim como no duelo da última semana - e que fez o jornal espanhol As destacar a participação do camisa 10 na Kings League -, ele não cobrou o "pênalti do presidente", a qual ele pode ter direito, deixando a responsabilidade ao amigo e empresário, que converteu a cobrança.

Da cabine de transmissão, Neymar brincou com os companheiros, mas também "cornetou" os atletas da Furia em campo. Ele adotou a mesma postura no duelo da última semana, diante do Real Elite, equipe que tem a cantora Ludmilla como presidente.