Árbitros vão usar câmeras corporais no Mundial de Clubes da Fifa

Árbitros de todo o mundo participaram de seminários organizados pela Fifa como parte dos esforços para garantir o mais alto padrão de arbitragem na estreia do novo Mundial de Clubes. O torneio, que reunirá 32 equipes nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, marcará uma nova era no futebol de clubes global, e sua importância impõe uma responsabilidade extra aos árbitros.

"Será uma competição muito, muito interessante. É a primeira vez que os melhores clubes do mundo, de cada canto do planeta, estarão reunidos. Por isso, digo que é uma responsabilidade extra para nós, para a arbitragem, porque queremos que nossos árbitros estejam prontos nas melhores condições quando o torneio começar. Sabemos que um alto nível de arbitragem é essencial para o sucesso da competição", disse Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.

O seminário mais recente, destinado a árbitros da Uefa, ocorreu na sede da Fifa em Zurique entre 31 de março e 4 de abril de 2025. Outro encontro foi realizado em Dubai para oficiais da AFC, CAF e OFC (2 a 4 de fevereiro), enquanto árbitros da Conmebol e Concacaf se reuniram em Buenos Aires (24 a 28 de fevereiro).