Corinthians: Reunião sobre impeachment de Augusto é suspensa após liminar

Torcedores comemoraram a suspensão do lado de fora da sede social do Corinthians.

A decisão é da relatora Clara Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Justiça considerou perigo de dano grave caso, caso a reunião extraordinária do Corinthians resultasse na destituição de Augusto Melo.

A relatora cita a existência de um parecer do Conselho de Ética e Disciplina do clube recomendando a suspensão do pedido de destituição do presidente.

A decisão liminar suspende a reunião extraordinária, mas não impede que uma nova reunião seja marcada futuramente caso o recurso seja desprovido.

A decisão também destaca que o Poder Judiciário pode analisar a validade formal das deliberações do Conselho, mas não pode substituir a decisão do órgão.