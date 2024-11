Fernando Seabra relembra demissão do Cruzeiro: 'Me pegou de surpresa'

A gente estava ciente da necessidade de apresentar uma recuperação em relação aos resultados. No Campeonato Brasileiro tivemos uma queda evidente em relação ao que estava sendo feito no primeiro semestre. Naquele momento em específico me pegou de surpresa, sim. Porque a gente sai para fazer dois jogos fora, um contra o Libertad e outro contra o Cuiabá, três dias depois. Eu entendo que fizemos um jogo muito bom contra o Libertad e vencemos, acho que desde o jogo contra o Botafogo foi a nossa melhor partida. Foi um desempenho consistente, a equipe soube se defender bem e foi letal Fernando Seabra, ao UOL.

E aí temos o jogo fora contra o Cuiabá, que é um time complicadíssimo para se jogar fora. Lembro quando a gente sai de Belo Horizonte rumo a Assunção, a temperatura em BH estava por volta de 22º, e lá estava 32º a noite, no momento do jogo. Três dias depois vamos jogar em Cuiabá, carregando não só o cansaço desse jogo, mas também da temporada, sabendo que temos que tomar decisões individuais (escolha por atletas). O time naquele momento deu uma resposta boa, e sinalizou que essa reação iria se consolidar. Realmente o jogo contra o Cuiabá não foi um desempenho de encher os olhos, um jogo que mais competimos do que tivemos inspiração, mas nós conseguimos na reta final do jogo principalmente ser mais agressivos para buscar o resultado, mesmo com a expulsão tivemos chances de gol. Então você sai para jogar dois jogos fora de casa e volta com quatro pontos você não espera ser demitido nesta hora, embora por outro lado a direção me respaldou em muitos momentos em que não tivemos resultados Seabra.

