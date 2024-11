Palmeiras bate o pé e jogo contra Atlético-GO terá duas torcidas

A aliança entre a torcida organizada Dragões Atleticanos e a Máfia Azul, do Cruzeiro contribuiu para a decisão do MPGO. Os cruzeirenses foram alvos de uma emboscada da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, no dia 27 de outubro, em confronto que terminou com a morte de José Victor Miranda, torcedor cruzeirense.

A estrutura do Estádio Antônio Accioly também foi uma das causas da recomendação. Segundo a nota, o local "não possui vias de acesso exclusivo e seguro para a torcida visitante".

A Mancha Verde está proibida de entrar apenas em estádios do estado de São Paulo. A organizada pode contar com adereços e torcedores caracterizados em outros estádios ao redor do país.

Palmeiras já havia se posicionado contra a recomendação do MPGO. Na ocasião, o clube afirmou que não mediria esforços para "preservar a isonomia esportiva da competição".