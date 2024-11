Tottenham põe City na roda e impõe 5ª derrota seguida do time de Guardiola

Antes disso, o Manchester City volta a carga para o duelo da próxima terça-feira (26) contra o Feyenoord, em partida válida pela Liga dos Campões. Já o Tottenham joga em casa contra a Roma na quinta-feira (28), em duelo válido pela Liga Europa.

Como foi o jogo

O começo do City foi bom, com lances de perigo proporcionados por Savinho e Gvardiol, mas que não foram aproveitados por Haaland. Até os 12 minutos do primeiro tempo, só os comandados de Guardiola jogavam.

Contudo, o domínio do City ruiu em menos de dez minutos, após duas falhas de Gvardiol. Esperto, Maddison aproveitou as duas chances que teve e balançou as redes duas vezes aos 13 e 19 minutos da primeira etapa.

Após os dois gols rápidos do Tottenham, o City tentou retomar o controle da partida em novos lances de Gvardiol e Foden, mas sem sucesso. Com a vantagem no placar, o Tottenham esfriou os ânimos e não teve pressa para ir para o ataque.

O restante do primeiro tempo foi movimentado, com boas chances criadas por Savinho, pelo City, e Son, Solanke e Kulusevski, pelo Tottenham. Os goleiros Ederson e Vicario foram fundamentais para o primeiro tempo não ter mais gols.