Dorival muda jeito de jogar por Vini, e atacante decepciona mesmo assim

Com a bola, Vini ficou menos "espetado" na ponta esquerda e teve liberdade para se movimentar também pelo meio. A marcação do Uruguai, porém, se impôs.

Com o gol do Uruguai, o Brasil foi para o tudo ou nada e Dorival colocou até Raphinha como ala pela esquerda. O camisa 7 se manteve quase que sem responsabilidade defensiva na reação em busca do empate.

A mudança tática e o apoio de Salvador não foram suficientes para Vini deslanchar pela seleção brasileira. Ele segue sem gol nas Eliminatórias.

Contra a Venezuela, o jogador do Real jogou bem e caiu de rendimento após perder o pênalti. Diante do Uruguai, ele teve menos momentos de destaque. Na melhor chance, o astro bateu raspando a trave no início do segundo tempo.

A torcida ovacionou o jogador antes do apito inicial, vibrou a cada toque na bola por um bom tempo e depois se irritou com algumas perdas de bola dele perto do fim.

A seleção brasileira segue à espera do Vini Jr. do Real Madrid com a amarelinha. Os próximos confrontos serão contra Colômbia e Argentina, em março.