Lula elogia Ancelotti, mas diz: 'Temos técnicos brasileiros para a seleção'

O presidente apontou ainda que o atual problema da seleção brasileira é ter uma "safra é mais frágil" em relação aos anos anteriores.

"O problema do Brasil: estamos numa entressafra de jogadores que não é igual à que já tivemos. Se você comparar com 58, com 62, com 70, com 76, com 82, com 86, 2002, 2006... Essa safra é mais frágil do que aquelas do ponto de vista de jogador. É só lembrar do nosso ataque em 2002 e 2006 para você ver que estamos longe daquilo lá", disse Lula, ao deixar o Fórum China-Celac, em Pequim, na China.

Cortejado há anos pela CBF, o treinador do Real Madrid foi anunciado ontem como novo técnico da seleção brasileira, O italiano assume a Amarelinha a partir do dia 26 deste mês e comandará o time nos jogos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas.