'Pressa' da CBF domina entrevista e deixa Ancelotti em saia justa em Madri

O assunto "seleção brasileira" monopolizou a entrevista coletiva desta manhã de Carlo Ancelotti, que segue como técnico do Real até o próximo dia 25. No dia seguinte à oficialização da CBF, o italiano foi bombardeado com perguntas sobre os bastidores da negociação e teve de encarar a insistência dos espanhóis na "pressa" da entidade máxima do futebol brasileiro.

O que aconteceu

Ancelotti só não falou do tema do início ao fim porque a primeira pergunta foi da TV do clube merengue, que quis saber do próximo jogo. O Real que recebe o Mallorca amanhã pela antepenúltima rodada do Espanhol, está praticamente fora da briga pelo título após perder o clássico e ficar a sete pontos de distância do líder Barcelona.

Logo que abriu para a imprensa, o treinador ficou cinco minutos seguidos sendo questionado e respondendo sobre o acordo com a CBF. Ele ouviu seis perguntas em sequência a respeito do tema e não fugiu do assunto, confirmando o acerto, mas enfatizou que segue comandando o Real até o dia 25 e evitou entrar em detalhes sobre as negociações.