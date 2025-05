Ex-Botafogo diz ter certeza de convocação para a seleção: 'vão me chamar'

Mais longe dos holofotes após deixar o Botafogo para jogar no Zenit, da Rússia, Luiz Henrique disse ter certeza de sua convocação na primeira lista de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira.

O que aconteceu

É como eu sempre falo: vou trabalhar com meus pés no chão, com minha humildade e vou jogar futebol, mostrar o meu talento, que eu tenho certeza que nessa próxima convocação eu vou estar dentro. Eles vão me observar e eu tenho certeza que eles vão me chamar Luiz Henrique, em entrevista ao Lance!

Luiz Henrique foi nome constante nas listas de Dorival Júnior no ano passado e se saiu bem. Ele disputou seis jogos com a camisa verde e amarela, sendo um como titular e cinco saindo do banco de reservas, e marcou dois gols, contra Chile e Peru, além de dar uma assistência, também contra os peruanos.