CBF deixa Jorge Jesus sem satisfação e decepcionado ao fechar com Ancelotti

Jesus chegou a estar na dianteira da possibilidades da CBF depois da demissão de Dorival porque parecia o nome mais viável.

Só que ele não conseguiria vir de imediato, ao fim de março. O mês de maio poderia ser viável — antes ainda do Super Mundial de Clubes.

Com o degringolar das chances de título do Real Madrid, Ednaldo colocou na balança não só o sonho de ter Ancelotti (desde dezembro de 2022) e também a preocupação de que ainda houvesse alguma rusga entre Jesus e Neymar (pai e filho).

O Mister não escalou intermediários na conversa com a CBF. Queria que as coisas fossem tratadas com ele e, no máximo, com o filho, Mauro, que é empresário.

Na outra ponta — a que deu certo —, Diego Fernandes tratava com Ancelotti.

Homem de operações financeiras e investimentos, com entrada no gabinete de Ednaldo, Diego estava na Espanha e foi flagrado em pelo menos duas partidas do Real Madrid no último mês.