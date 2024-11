'Estamos melhorando': Dorival usa mantra ao avaliar ano da seleção e empate

Estamos em evolução. Ainda não é o ideal, tenho certeza disso, mas estamos melhorando.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Estamos buscando uma melhora e ela vem acontecendo. Isso é muito claro. Dorival Júnior, técnico da seleção

Mas qual o nível de segurança que Dorival tem e passa no cargo? "Isso quem pode responder é o diretor de futebol, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo, acompanhando o trabalho. Rodrigo não perde um momento, está em todos os trabalhos, palestras, reuniões. Avaliação do trabalho é feita dessa forma. No Brasil, somos resultadistas. Eu, mais do que ninguém, sei disso porque em todos os clubes que passei vivi disso, de resultados. E consegui entregar coisas boas na grande maioria dos clubes que passei. Entreguei porque acreditaram e ao mesmo tempo eu retribuí com resultados. Trabalho está sendo realizado. Ninguém sai de um processo de mudanças, conhecendo uma casa nova do zero para um percentual satisfatório sem que exista trabalho, repetição, e o que eu vejo é que as coisas estão caminhando. Mesmo que as pessoas às vezes não queiram enxergar, está acontecendo. Jogadores entendem o que queremos e tentam transformar em ações em campo. Os resultados, talvez, infelizmente cubram um pouco o que está acontecendo".

Mas e a vaia ao término da partida em Salvador? Raphinha disse que era apenas pelo resultado. "Pra mim foi pelo resultado. Público apoiou do começo ao fim. Vaias ao final do primeiro tempo foram mínimas. Entenderam a luta, a entrega. O resultado não vindo, é natural. Entendemos perfeitamente. Não interferiram em momento nenhum, nos passaram tranquilidade. Estiveram presentes. Está de parabéns o público aqui dentro, em Belém, em Curitiba, em São Paulo, em Brasília. Em todos os lugares que passamos sentimos esse carinho do torcedor que está voltando a ter uma confiança um pouco mais na seleção. Nossa obrigação é dar uma resposta ainda mais rápida".

O que mais Dorival disse

Distância para outras seleções