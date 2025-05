Técnico da seleção feminina elogia Ancelotti e diz o que herdou de gringa

"Expectativa muito grande, como todos vocês, por um treinador desse nível. O maior vencedor do futebol mundial. Parabenizar o presidente Ednaldo, Rodrigo e Juan por essa contratação, que vai ter um impacto muito grande para o futebol. Masculino e feminino. Esses impactos são produtivos para o nosso processo. Ele, com toda a liderança e experiência que tem, pode contribuir para isso", disse Arthur Elias.

O técnico da seleção feminina foi quem herdou o legado da outra experiência recente da CBF com uma estrangeira - a sueca Pia Sundhage. A torcida é que Ancelotti consiga resultados melhores.

"Eu vi um processo aqui dentro com o Diniz e Dorival, dois grandes treinadores. Temos excelentes treinadores no futebol brasileiro, no masculino e feminino. Mas foi uma contratação que eu vejo que vai ter um impacto positivo, assim como foi a passagem da Pia. Claro que a gente espera que Ancelotti consiga mais sucesso em termos de resultado, seja vitorioso. A Copa do Mundo está à porta. Um líder desse porte vai ajudar a gente a lutar para ser campeão da Copa", afirmou Arthur Elias.

Com Pia, o Brasil não passou nem perto de medalhas olímpicas ou briga por título na Copa do Mundo. O sucessor dela viu um time mais organizado defensivamente, mas tem conceitos de jogo distintos.

"No futebol, a gente não controla tanto o resultado, ainda que a gente tenha alguns caminhos para aumentar a chance de vencer. Mas ela (Pia) deixou algo importante aqui que foi trazer para a seleção feminina o holofote, a luz, uma treinadora vitoriosa, estrangeira, o interesse do torcedor, organizou o time na parte defensiva muito bem. Taticamente, eu penso muito diferente. As ideias são muito distintas, não aproveitei tanto na parte tática. Mas ela deu oportunidade a algumas jogadoras, iniciando renovação na seleção. Isso foi importante também", acrescentou o treinador da seleção feminina.

E a convocação?

Arthur Elias anunciou a lista para dois amistosos contra o Japão, na preparação para a Copa América.