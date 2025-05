Convocado em março, Alex Sandro elogia Ancelotti: 'Treinador que faz grupo'

Com diversas convocações e a Copa do Mundo de 2022 no currículo, o lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, se animou com a chegada do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

O que aconteceu

Alex Sandro não chegou a ser treinado por Ancelotti, mas por ter jogado anos na Itália, ouviu boas referências do comandante italiano.

Uma das principais qualidades citadas ao lateral foi a facilidade em formar grupos. Na opinião do jogador, essa é a principal virtude que é um técnico de seleção precisa ter.