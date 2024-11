Marquinhos vê porta aberta a Neymar e pede que torcida não abandone seleção

"Ney estando feliz e bem fisicamente, com saúde bem, vai impactar muito no jogo dele e com certeza volta à seleção 100%. Pela capacidade. Dependerá muito dele, de onde estiver, se for no Santos, Arábia ou Europa. Pela capacidade que tem, precisa reencontrar ritmo de jogo após lesão, é muito difícil. Reencontrando isso, as portas da seleção estarão abertas. É um grande jogador, não há dúvidas do que ele pode fazer. Precisamos de tempo para ele se encontrar após a lesão e com certeza ele vai voltar para cá".

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Marquinhos é um dos mais experientes no grupo atual e tem sido capitão, já que Danilo chegou a virar reserva de Vanderson — mas deve voltar contra o Uruguai, nesta terça-feira (19).

"Nem sempre o resultado vem, momentos de oscilação, piores ou melhores, mas vestimos essa camisa com dignidade. Muita coisa influencia para perderem esperança na seleção, mas nós pedimos para que não percam", completou o defensor.

Liderança no grupo e críticas aos jogadores de outros ciclos. "A gente sabe que o futebol é dinâmico, muita coisa acontece, oportunidades acontecem e eu acredito no preparo e conhecimento. Eu não começaria a jogar, mas por lesão do Militão eu tive oportunidade de jogar. O preparo que eu tive, eu poderia simplesmente virar as costas para a ocasião, abaixar a cabeça, não treinar direito e ficar no meu canto, triste e desapontado. Mas eu continuei lutando. Tenho 30 anos, Danilo com 32, atingimos maturidade de saber que o nosso papel é muito importante, principalmente nessa transição, de momento difícil, muitos jogadores jovens chegando".

Papel dos experientes. "Tentamos sempre ajudar da melhor forma, sendo exemplo, conversando, em reuniões, articulando com ideias e opiniões. Tentamos fazer nosso papel da melhor forma. Danilo não jogou, mas participou muito no banco e no dia a dia, nos treinos e em reuniões. Futebol é mais que as quatro linhas, nem tudo acontece ali. A seleção é assim, tudo muito dinâmico, quem vem tem que entregar tudo que pode, com aquilo que está ao alcance. Se não for jogando, que seja treinando bem, aumentando competitividade para os que vão jogar".

O que mais Marquinhos disse

Dinâmica no meio-campo com André ou Gerson/Bruno Guimarães - proteção à defesa