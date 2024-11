'Não tem escassez na lateral', diz atual titular da seleção

Dupla com o Vini. "É um privilégio jogar com grandes jogadores, Vini é um deles, se não for o melhor do mundo hoje. É dar suporte para o jogo do Vini ficar mais confortável, movimentar para liberar espaço no um contra um forte dele. É o que me pedem mais na minha posição. Ficar com o Vini deixa mais fácil porque atrai marcação e libera espaço. Tenho encontrado esse movimento de espetar para encontrar espaço e entrosamento está saindo naturalmente".

O que mais Abner disse

Momento de titularidade na seleção

"Vivo um momento muito especial falando individualmente. Um momento que esperava há muito tempo. É um privilégio representar a maior seleção do mundo. Cheguei até aqui pelo trabalho do dia a dia, estreei contra o Chile sem saber se eu jogaria e tenho sequência de três jogos, importante ter esses minutos. Eu e a seleção estamos em constante evolução, entendendo a metodologia e evoluindo a cada jogo, sim".

Carinho das crianças e a inspiração

"Me identifico muito com essas crianças, vim do interior de São Paulo, bem interior mesmo, bem enraizado com as minhas origens e procuro buscar forças de onde tive o apoio de todos. Eu tenho apenas três jogos na seleção, mas representam muito para mim e todos que me ajudaram. Sou mais uma dessas crianças, torço e represento a seleção onde for. É natural, temos que buscar forças nessas crianças. Temos que correr atrás dos sonhos, nada impossível".