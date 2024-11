De volta a Salvador, André era camisa 9 do Bahia até chegar ao Fluminense

A venda de André para o Wolverhampton foi a maior da história do Fluminense: 22 milhões de euros (R$ 134 milhões).

Quando eu vim do aeroporto, passando por trás de onde morava, numa quadra de barro que eu jogava. Passa um filme na cabeça saber que fiz a escolha certa, que saí de casa com 10 anos atrás de um sonho e hoje tenho a certeza que deu certo. É muito gratificante. Para fechar tudo com chave de ouro é o time jogar bem, vencermos, o Brasil estar sendo sempre destaque. Não só ganhar, mas ganhar e convencer. Todos focados nisso, empenhados, e com certeza no final vai dar certo.

André, em entrevista coletiva