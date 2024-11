Alô, Brasil! Uruguai afasta crise com Bielsa após 'fogo amigo' de Suárez

A preocupação da federação é com a Copa. Se Bielsa chegar até lá, precisará lidar novamente com um período maior de convivência. A ideia da seleção uruguaia é que o treinador crie uma relação melhor e que os jogadores também entendam mais como ele age.

Fato é que, mesmo com as loucuras de Bielsa, o Uruguai reagiu e será uma pedreira para o Brasil. A diferença entre as seleções é de dois pontos. A equipe de Dorival Júnior está em quarto lugar.

Dorival não tem problemas de relacionamento com elenco, mas verá a pressão subir se não derrotar o Uruguai. O empate com a Venezuela foi frustrante e a próxima Data Fifa só será em março, com novos duelos diretos: Colômbia e Argentina.