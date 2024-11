O que está em jogo? Após 272 dias, Brasileirão iguala número de rodadas

Após 272 dias, a Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, está com todos os clubes com o mesmo número de jogos. Faltando cinco rodadas para o término da competição, as 20 equipes somam 33 partidas e a reta final promete emoção tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela.

Botafogo isolado na liderança

O Botafogo está isolado na liderança com 68 pontos. O Palmeiras se encontra em segundo, com 64; e o Fortaleza é o terceiro, com 63. Flamengo e Internacional têm 59, e as chances de título são remotas.

O Palmeiras mantém a esperança pois ainda tem um confronto direto com o Botafogo. O duelo acontecerá no Allianz Parque (SP), pela 36ª rodada, quatro dias antes do Alvinegro fazer a final da Copa Libertadores, diante do Atlético-MG, que acontecerá no dia 30 de novembro, em Buenos Aires (ARG).