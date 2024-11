Flamengo: 'Ego do Gabigol não cabe mais no Maracanã', diz Vitão

O Flamengo está se livrando de um problema com a saída de Gabigol, opinou Vitor Guedes no UOL News desta quinta-feira (14).



O comentarista destacou como o jogador continuou a ser manchete no clube mesmo sem jogar.

O Flamengo vai se livrar do Gabigol. Ainda bem para o Flamengo. Porque eles vão fazer uma obra, com o novo estádio. No Maracanã cabem 60 mil pessoas, mas 60 mil pessoas e o ego do Gabigol não estão cabendo.

Vitor Guedes

Após a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação.