Faltou ousadia ao Flamengo para vencer a LDU em Quito

O Flamengo foi cauteloso demais contra a LDU, na altitude de Quito, e por isso voltou com apenas um ponto que, em condições normais, poderia até ser comemorado, mas depois da inesperada derrota para o Central Córdoba, no Maracanã, soou insuficiente.

Durante a primeira etapa, tocando a bola com naturalidade, o rubro-negro envolveu o adversário, mas faltou-lhe contundência e, principalmente, ousadia. Pouquíssimas foram as finalizações, nenhuma com real perigo - na melhor, diante do goleiro Gonzalo Valle, Arrascaeta disparou um peteleco de perna esquerda, facilmente defendido pelo arqueiro.

Sem Plata, que seria titular, mas sentiu o joelho, Filipe Luís voltou a dar chance a Juninho que, uma vez mais, a desperdiçou. Não acertou bulhufas. Brigou com a bola enquanto esteve campo.