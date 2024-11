CBF quer manter Brasileirão começando mais cedo nos próximos anos

O desenho do calendário 2025, com o Brasileirão começando mais cedo, em março, é algo que a CBF quer manter nos próximos anos.

A ideia da entidade é estabelecer como padrão a pausa do campeonato no meio do ano, motivada por competições internacionais de clubes e seleções.

Nos próximos anos, o cenário no meio do ano tem: