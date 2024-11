Gabigol posta vídeo de despedida ao som de Tim Maia: 'Não faz sentido ficar contigo'

De malas prontas para defender o Cruzeiro na próxima temporada, o atacante Gabigol publicou um vídeo de despedida do Flamengo. O jogador, que tem contrato com o clube carioca somente até o fim do ano, anunciou que não renovaria com time rubro-negro após a conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG.

No vídeo, Gabigol aparece com um blazer do Flamengo, recebendo um colar em formato de cruz. Na frente dele, há uma mesa com taças. O jogador conquistou 13 títulos com o clube. A postagem também destaca outros feitos do atacante.

A trilha sonora é a música "Me dê motivo", lançada por Tim Maia no álbum Descobridor Dos Sete Mares, em 1983. A letra conta sobre um homem que vive uma desilusão amorosa e finalmente vai embora buscando ser valorizado. "Pode crer, você pôs tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer eu vou sair por aí. E mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dar motivo", diz trecho da música.