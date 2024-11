Arrascaeta fora e desfalques voltando: como estão os lesionados do Flamengo

O Flamengo espera ter o retorno de alguns lesionados para o jogo diante do Cuiabá, na próxima semana. Mesmo assim, o técnico Filipe Luís já sabe que não poderá mais contar com Arrascaeta nesta temporada.

O que aconteceu

Arrascaeta passou por artroscopia no joelho nesta quinta-feira. Apesar de não ser um procedimento complexo, o jogador não vai retornar a tempo para o restante da temporada. O Flamengo também não quer forçar a barra, já que ele atuou no sacrifício até agora.

O uruguaio está fora também da Data Fifa. Ele esteve no Maracanã no empate do Fla com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.