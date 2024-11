Zagueiro se pôs em dúvida até chegar na seleção: 'O que faço de errado?'

Murillo sabia que estava em pré-listas, mas nomes como Murilo (Palmeiras) e Fabricio Bruno (Flamengo) foram chamados antes, o que levou o zagueiro do Nottingham a duvidar de si mesmo e diminuir a expectativa sobre as convocações.

O UOL ouviu pessoas próximas a Murillo, e as perguntas do zagueiro eram: "o que faço de errado? e "o que está faltando?". Essa insegurança acabou quando Dorival o convocou.

No dia do inédito chamado de Dorival, Murillo estava dormindo. Ele sabia do horário da convocação, mas estava cansado e preferiu deitar. A boa notícia fez a esposa acordá-lo.

Eu tive contato, o clube sempre falava da pré-lista, analisavam e falavam que eu teria uma chance. A gente tinha expectativa, mas a concorrência é gigantesca. Qualidade enorme. Sempre fui muito paciente, resiliente, esperando oportunidade para aproveitar. Fico muito feliz e agradeço ao Dorival e estafe. É demonstrar meu trabalho para voltar mais vezes Murillo, em entrevista coletiva

Sucesso instantâneo

Murillo não custou nada a se adaptar no Nottingham Forest e no Campeonato Inglês. O ex-zagueiro do Corinthians chegou, vestiu a camisa e virou titular absoluto a partir de outubro de 2023.